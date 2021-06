Fragen und Antworten zum gechlorten Trinkwasser

Gestern Abend war bei einer Probe rausgekommen, dass möglicherweise Bakterien im Wasser sind. Durch das Chlor kann das Wasser aus dem Hahn jetzt vorübergehend anders schmecken oder riechen. Die niedrige Konzentration des Chlors hat keine Auswirkungen auf die Gesundheit. Selbst bei lebenslangem Konsum ist sie unbedenklich, sagt die Stadt.

Hier gibt es die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist Chlorung?

Die Chlorung ist das Zusetzen von Chlor

oder Chlorverbindungen zum Wasser zur Desinfektion des Trinkwassers. Chlor (Cl)

ist ein Gas.

Hat die Nutzung von gechlortem Wasser gesundheitliche

Folgen?

Die Chlorung ist ein Standardverfahren nach

den Vorgaben der zur Desinfektion von Trinkwasser. Bei Konzentrationen von 0,1

bis 0,3 mg Chlor/Liter Wasser ist mit keinen negativen Auswirkungen auf die

Gesundheit zu rechnen. Bei dieser Konzentration ist der Genuss von

Trinkwasser selbst bei einem lebenslangen Konsum unbedenklich.

Kann ich das Wasser weiterhin trinken und zur Herstellung

von Nahrungsmitteln oder Babynahrung verwenden?

Ja, auch für Kleinkinder oder die

Zubereitung von Babynahrung ist das Wasser nach wie vor geeignet. Es können

allerdings Geschmacks- und Geruchs-Veränderungen des Wassers auftreten. In

weiten Teilen der USA und bei Anlagen, die Trinkwasser aus Uferfiltrat

gewinnen, wird Trinkwasser regelmäßig gechlort.

Ist das Wasser für meine Haustiere schädlich?

Für Fische ist gechlortes Wasser giftig.

Für den Wasserwechsel des Aquariums muss Wasser ohne Chlor verwendet werden.

Für andere Haustiere (Hunde, Katzen usw.) kann das Wasser ohne Bedenken

verwendet werden. Es kann aber sein, dass die Tiere das Wasser wegen des

ungewohnten Chlorgeschmacks verweigern.





Kann ich meine Zimmerpflanzen und den Garten mit

gechlortem Wasser gießen?

Gechlortes Wasser ist in der Regel

unbedenklich verwendbar.

Kann ich das Chlor wieder aus dem Trinkwasser

herausbekommen?

Das Erhitzen des Wassers lässt das Chlor

verdampfen. Nach wenigen Minuten des Abkochens ist das Chlor weitgehend

entfernt.

Kann ich noch duschen? Kommt es dabei zu Hautreizungen?

Die Chlorkonzentration im Trinkwasser ist

viel geringer als in Schwimmbädern. Außerdem tritt das Chlor beim Duschen aus

dem warmen Wasser aus. Die Haut trocknet möglicherweise etwas leichter aus und

kann gereizt reagieren. Empfindliche Personen sollten kürzer duschen und nach

dem Duschen eine fetthaltige Hautcreme verwenden.





Hier für alle noch mal alle Infos auf der Internetseite der Stadt Mülheim: https://www.muelheim-ruhr.de/cms/warnmeldung_fuer_die_benutzung_von_trinkwasser.html?fuid=7e13cf5785a2a4061ef2e2ad4c94bbaa

Zusammenfassung der Ereignisse:

Bei einer routinemäßigen Kontrolle des Trinkwassers hat RWW Samstag Abend (19.6.) in einer Probe am Wasserwerk in Styrum eine Verunreinigung durch Bakterien festgestellt. Einer von mehreren Werten war auffällig, alle anderen nicht. Die Ursache ist noch unklar, sagt die Stadt Mülheim. Es sind dann sofort die betroffenen Gesundheitsämter aus den Städten Mülheim, Oberhausen und Bottrop sowie des Kreises Mettmann informiert worden.

Die Verunreinigung ist eher als gering zu bewerten, heißt es. Bei dem aktuell hohen Wasserverbrauch wegen der Hitze findet ein ständiger Austausch des Wassers in den Leitungen statt. Sollte überhaupt eine Verunreinigung bei uns Verbrauchern ankommen, wäre sie verdünnt. Bislang sind auch keine Ausbrüche von Übelkeit oder Durchfall bekannt, die mögliche E.coli-Bakterien auslösen könnten. Das aktuell mit Chlor versetzte Wasser und das Abkochgebot, was bis Sonntag (20.6.) 12 Uhr galt, sind reine Vorsichtsmaßnahmen. Aktuell ist nämlich noch gar nicht klar, ob die Verunreinigung im Trinkwasser sich überhaupt über das Leitungssystem verteilt hat.