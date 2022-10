Fragen rund um gefällte Bäume im Raffelbergpark

Auslöser dafür sind Berichte, wonach es nach den Baumfällungen in der jüngsten Zeit nicht möglich sein soll, den Park durch Baumspenden wieder aufzuforsten. Die SPD möchte in diesem Zusammenhang von der Stadt wissen, ob es überhaupt ein Konzept gibt, den oberen Teil des Raffelbergparks aufzuwerten, außerdem ob ausreichend Geld im Haushalt vorhanden ist, Wald und Parkwege instand zu halten. Nicht zuletzt fragt die Mülheimer SPD, welche Regeln es für den oberen Parkbereich gibt, die eine Aufforstung durch Baumspenden verhindern. Die Sitzung der BV3 läuft am 17. November.