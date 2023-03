Forderungen nach neuer Studie zu Schulabbrechern

Bei uns in Mülheim liegt der Anteil bei knapp vier Prozent. Das ist der beste Wert im ganzen Ruhrgebiet. Deutliche schlechter ist die Lage in Oberhausen, Duisburg und vor allem Gelsenkirchen. Laut Studie landet ein Großteil der Abbrecher in schwierigen Beschäftigungsverhältnissen. Experten fordern, dass in der Schule auch unabhängig von den Noten dokumentiert werden soll, welche Kompetenzen die Jugendlichen erlernt haben. Das würde die Chance auf Ausbildung erhöhen. Ein weiterer Hebel sei die Ausbildungsgarantie. Sie ist politisches Ziel der Ampel-Koalition, aber noch nicht umgesetzt.