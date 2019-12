Forderung: Stadt darf Bürgerentscheid nicht unterlaufen

Der Ärger um den Bürgerentscheid zum Erhalt der VHS in der MüGa geht weiter. Die Bürgerinitiative will erneut gegen die Stadt mobil machen. Auf dem Adventsmarkt an der Petrikirche sollen die Mülheimer ab Freitag an einem Infostand umfassend aufgeklärt werden. Es geht darum, dass die Stadt den Bürgerentscheid aus Sicht der Initiative unterläuft.

© Radio Mülheim