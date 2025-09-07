Navigation

Flughafen-Jubiläum: Fest für die ganze Familie

Veröffentlicht: Sonntag, 07.09.2025 08:00

Der Flughafen Essen/Mülheim feiert seinen 100. Geburtstag. Am 25. August 1925 bekam der Flughafen seine Genehmigung als Notlandeplatz.

Gefeiert wird das Jubiläum heute (7.9.) auf dem Flughafengelände. Für Kinder gibt es viele Mitmachaktionen. Die Jugendfeuerwehren aus Mülheim und Essen sind vor Ort und stellen sich und ihre Arbeit vor. Historische Flugzeuge können bestaunt und der Luftschiffhangar besichtigt werden. Für die Anreise empfiehlt die Stadt Mülheim, den ÖPNV zu nutzen. Direkt am Flughafengelände hält die Ruhrbahn-Linie 130. Wer mit dem Auto anreist, sollte den kostenpflichtigen Parkplatz P10 an der Messe Essen nutzen. Von dort aus fahren Shuttlebusse zum Flughafen.


Zum Jubiläum läuft derzeit auch eine Ausstellung in Mülheim. Bis zum 1. Dezember können wir im Haus der Stadtgeschichte unter der Woche Eindrücke aus der wechselhaften Geschichte des Flughafens Essen/Mülheim erleben.

