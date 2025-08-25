Navigation

Flughafen Essen/Mülheim - Jubiläumsfeier im September

Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 11:17

Der Flughafen Essen/Mülheim feiert Jubiläum. Heute (25.8.) vor 100 Jahren bekam er seine Genehmigung als Notlandeplatz. Angeflogen wurde das Gelände auf der Grenze der beiden Städte schon seit 1919.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

In den 1930er-Jahren gab es die ersten Linienverbindungen in die Hauptstädte Europas. Bedeutend ist der Flughafen in den letzten Jahrzehnten vor allem wegen seines Schulflugbetriebs. Hier findet der praktische Teil der Ausbildung von Berufspiloten statt. Gefeiert wird das Jubiläum des Flughafens am 7. September. An dem Tag ist auf dem Flughafengelände ein großes Familienfest geplant.

Weitere Meldungen

Wagner-Musik lässt Filme flirren

Kino & TV Bayreuth ist für 2025 vorbei, doch Wagner gibt es vielerorts.

Richard-Wagner-Plastikfigur

Unkreativ? Filmbranche adaptiert manche Romane immer wieder

Kino & TV «Die Rosenschlacht» mit Olivia Colman neu im Kino, dazu bald neue Fassungen von «Frankenstein» und «Momo»: Während viele Bücher unverfilmt bleiben, kommen manche

Olivia Colman

Reeperbahn-Spagat: Zwischen geiler Meile und Touri-Kulisse

Panorama Wer als Tourist nach Hamburg reist, kommt an der Reeperbahn nicht vorbei.

Reeperbahn - Wandel auf dem Kiez
skyline