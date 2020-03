Firmenlauf auf August verschoben

Das muss jeweils der Teamkapitän für seine Truppe übernehmen. Dazu will der Veranstalter auf der Internetseite des Firmenlaufs einen extra Link einrichten. Die 5,6 Kilometer lange Strecke führt von der Hochschule Ruhr West entlang der neuen Radtrasse, hinter dem Ringlokschuppen her, über den Fossilienweg, die Ruhrinsel, vorbei am Wasserbahnhof, über die Schloßbrücke und zurück durch die MüGa zum Ringlokschuppen. Im letzten Jahr hatten mehr als 3.200 Läufer teilgenommen.