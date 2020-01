Firmen für Girls und Boys Day gesucht

Der Unternehmerverband ruft Firmen bei uns in Mülheim auf, sich am Girls' Day und Boys' Day zu beteiligen. Der findet am 26. März 2020 statt. Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen dann ihre Türen für Schüler ab der 5. Klasse.

© industrieblick - stock.adobe.com