Finanzen trotz Corona ausgeglichen

Unterm Strich gibt es zwar einen Verlust von 144.000 Euro, dem gegenüber steht aber ein Plus von 137.000 Euro beim Theater- und Konzertbüro. Es hatte weniger Ausgaben als sonst. Weniger Einnahmen - zum Beispiel bei der Musikschule - musste die Stadt ausgleichen. Gleichzeitig konnte sie an anderer Stelle aber auch Geld sparen, weil zum Beispiel keine Gagen oder Mieten gezahlt werden mussten. Anscheinend können auch das Theater an der Ruhr und der Ringlokschuppen ausgeglichen ins neue Jahr starten. Das liegt vor allem am Engagement der beiden Häuser. Sie hatten Kurzarbeit angemeldet und über Anträge bei Bund, Land und Stiftungen versucht, so viele Fördergelder wie möglich zu erhalten.