Feuerwerk lässt Feinstaubwerte steigen

An der Messstation in Styrum lag der Feinstaubwert gestern an Neujahr fast viermal so hoch wie an Silvester. Er stieg von 34 Mikrogramm pro Kubikmeter auf 130. Bei Feinstaub handelt es sich um kleinste Teilchen. Zu viele von ihnen können Lunge, Herz und sogar Gehirn schädigen. Wir atmen die Partikel ein und sie verteilen sich über unser Blut im ganzen Körper.