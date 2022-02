Feuerwehr twittert 12 Stunden in Echtzeit

Jeder Einsatz in Mülheim erscheint bei Twitter. So sind wir über den Kurznachrichtendienst zwölf Stunden lang in "Echtzeit" bei Einsätzen dabei, erfahren, wie die Ausbildung bei der Feuerwehr läuft oder wie eine Schicht auf der Wache aussieht. Außerdem können sich Interessierte über Twitter mit den Feuerwehren austauschen. Das Datum der Aktion ist kein Zufall: Ohne Punkt geschrieben ergibt der 11. Februar die Nummer des Notrufs 112. Wer dem Twittergewitter heute folgen möchte, kann das zum Beispiel mit dem Hashtag #Mülheim112 oder #twittergewitter. Hier gibt es auch einen Link zum Twittergewitter.