Feuerwehr steckt bei Testfahrt fest

Nicht in allen Fällen konnte es bei einem Hinweis bleiben, heißt es. 33 Knöllchen hat das Ordnungsamt geschrieben. Es gab Bußgelder zwischen zehn und 35 Euro - unter anderem weil Feuerwehrzufahrten zugeparkt waren oder Fahrzeuge im Halteverbot standen. An einigen besonders engen Stellen will die Stadt demnächst Halteverbote einrichten, damit die Feuerwehr dort im Notfall mit ihren Fahrzeugen durchkommt.