Feuerwehr rückt zweimal in die Bruchstraße aus

In der Küche der Gewerberäume des Hauses konnte die Feuerwehr aber einen Defekt am Backofen entdecken. Vorsichtshalber kontrollierten die Feuerwehrleute die Abluftanlage des Backofens und auch alle Wohnungen. Die 13 Bewohner des Hauses wurden zusätzlich vom Rettungsdienst auf eine mögliche erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration untersucht. Es waren aber alle ok, so dass sie nach einer Stunde zurück in ihre Wohnungen konnten.

Im Verlauf der Nacht wurde der Feuerwehr im selben Haus ein Zimmerbrand gemeldet. Als die Feuerwehr ankam, brannte es in der Küche der schon bekannten Gewerberäume. Dieses Mal war nicht der Backofen Schuld. Ein anderes elektronisches Gerät hatte einen technischen Defekt und hatte ein Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber schnell löschen und auch noch zwei Gasflaschen aus der Küche bergen. Niemand kam zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.