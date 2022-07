Feuerwehr löscht Kellerbrand in Styrum

Am späten Abend musste die Feuerwehr in die Feldstraße nach Styrum ausrücken. Gegen 21:50 Uhr war den Einsatzkräften zunächst ein Zimmerbrand mit Person gemeldet worden. Zwei Löschzüge, Führungsdienste und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren zur Einsatzstelle gefahren. Vor Ort wurde dann klar, dass der Keller eines Einfamilienhauses in Flammen stand.

© Feuerwehr Mülheim