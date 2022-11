Feuerwehr löscht Brand in Selbeck - MIT UPDATE

Es handelt sich um ein Nebengebäude eines kleinen Gebäudekomplexes, in dem auch eine Werkstatt und ein Blumenladen untergebracht sind. Das Gebäude befindet sich an der Kölner Straße / Ecke Stooter Straße. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen vor Ort. Zwei Drehleiterwagen bekämpfen die Flammen. Laut Feuerwehrsprecher gibt es keine Verletzten. Die Löscharbeiten dürften sich aber noch bis 15-16 Uhr hinziehen. So lange wird die Kölner Straße vollgesperrt bleiben. Es gibt erhebliche Verkehrsprobleme.