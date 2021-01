Feuerwehr entfernt Öl aus der Ruhr

Ein Öl-Film im Bereich des Hafenbeckens an der Ruhrpromenade in Mülheim hat über zwei Stunden die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Öl-Flecken auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern waren am Freitagnachmittag auf dem Wasser entdeckt worden.

© Feuerwehr Mülheim