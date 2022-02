Feuerwehr arbeitet Sturmeinsätze ab

Ansonsten mussten wir ein paar Mal lose Bauteile oder Gefahrenäste beseitigen, heißt es. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sie ihre Maßnahmen jetzt langsam runterfahren kann. Der Wetterdienst hatte die schweren Sturmböen nur bis 10 Uhr angekündigt. Trotzdem bleibt es heute den ganzen Tag sehr windig und für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst den nächsten Sturm voraus.

Ruhrbahn fährt nach Plan

Wegen des Sturms fällt heute (17.2.) in ganz NRW die Schule aus. Das bedeutet auch, dass der Schülerverkehr heute nicht fährt. Es sind somit keine extra Einsatzwagen in Mülheim unterwegs. Sonst läuft bei der Ruhrbahn heute Morgen aber alles ganz normal. Busse und Straßenbahnen sind fahrplanmäßig im Einsatz, heißt es aus der Leitstelle. Wie es gerade jetzt aussieht, zeigt die Internetseite der Ruhrbahn in den tagesaktuellen Informationen.

Züge haben Verspätungen oder fallen aus

Wer heute ab Mülheim mit dem Zug los muss, sollte vorab im Internet seine Verbindung checken. Wegen des Sturms kommt es zu Verspätungen und Ausfällen - hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume, die die Gleise blockieren.

Aktueller Abfahrtsplan ab Mülheim: https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?ld=15094&country=DEU&protocol=https:&rt=1&

Aktuelle Infos zum Regionalverkehr: https://www.zuginfo.nrw/?msg=71045