Feuerwehr arbeitet erste Sturmeinsätze ab

Ansonsten mussten wir ein paar Mal lose Bauteile oder Gefahrenäste beseitigen, heißt es. Weil die starken Sturmböen noch ein paar Stunden anhalten sollen, rechnet die Feuerwehr mit weiteren Einsätzen - vor allem wenn die Mülheimer jetzt aufstehen und dann entdecken, was der Sturm bei ihnen in der Straße, im Garten oder auf dem Weg zur Arbeit angerichtet hat. Die Einsatzkräfte bleiben vorsichtshalber in erhöhter Alarmbereitschaft.