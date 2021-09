Feuerwehr: App bitte nur im Demo-Modus testen

Mülheimer können die Feuerwehr ab sofort per App mit einem Notruf erreichen. Die App "Nora" ist freigeschaltet. Mit ihr können registrierte Nutzer kostenlos die Leitstelle in Mülheim sowie alle anderen in Deutschland erreichen.

© OFC Pictures - stock.adobe.com