Feuer in Seniorenheim in Broich

Im Seniorenheim am Broicher Waldweg hat es heute Abend in einem Patientenzimmer gebrannt. Niemand wurde verletzt. Die ganze Etage war voller Rauch. Aktuell laufen nur noch Nachlöscharbeiten. Das Zimmer, in dem es gebrannt hat, ist nicht mehr bewohnbar. Ob die anderen Zimmer weiter bewohnt werden können, muss die Heimleitung noch entscheiden. Es war nicht so schlimm wie zunächst erwartet, sagte uns die Feuerwehr. Sie war mit mehreren Löschfahrzeugen angerückt. Beide Berufsfeuerwehren und eine freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz.

