Feuer auf der Schrottinsel gelöscht

Auf der Schrottinsel in Duisburg-Meiderich wird nach dem Großbrand heute aufgeräumt. Das Feuer ist gelöscht, teilte die Stadt Duisburg am Abend mit. Auch Feuerwehrkräfte aus Mülheim, Oberhausen und Essen waren an den Löscharbeiten beteiligt. Einheiten aus den drei Städten waren am Nachmittag nach Duisburg entsandt worden um die Kollegen in der Nachbarstadt abzulösen.

