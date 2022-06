Festnahmen und Anzeigen bei Großkontrollen

Zunächst wurden auf den Straßen und Autobahnen Fahrzeuge kontrolliert. Das Ergebnis: 16 Strafanzeigen, 26 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 550 Geschwindigkeitsverstöße. Später standen Cafés, Restaurants und Spielhallen im Fokus. Es gab zahlreiche Anzeigen wegen illegalen Glücksspiels. Ein Café wurde dicht gemacht. Die Fahnder nahmen außerdem zwei Männer fest, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Nicht zuletzt trafen die Ermittler rund 20 Leute an, die ihre Schulden nicht beglichen hatten. Die meisten zahlten noch vor Ort die offenen Beträge, in einem Fall wurde ein Auto gepfändet. Der Einsatz richtete sich vor allem gegen kriminelle Großfamilien. Einen direkten Zusammenhang mit der Schießerei im Duisburger Stadtteil Hamborn Anfang Mai soll es nicht gegeben haben.