Festnahmen nach Einbrüchen in Speldorf

Die Mülheimer Polizei hat in Speldorf zwei mutmaßliche Serieneinbrecherinnen festgenommen. Die beiden sollen am Samstag (14.12.) im Bereich Mergelstraße / Brandenberg in mehrere Häuser eingebrochen sein.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com