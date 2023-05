Festnahmen nach Duisburger Schießerei

Die beiden Männer sollen vor über einem Jahr an der Schießerei auf dem Altmarkt im Duisburger Stadtteil Hamborn beteiligt gewesen sein. Dabei waren vier Männer verletzt worden. An der Auseinandersetzungen waren aber laut Polizei aber noch viel mehr Personen beteiligt. Sie sollen teilweise einem türkisch-libanesischem Clan angehören, teils ein Rockergruppe. Die Polizei sagt, dass die Ermittlungen extrem aufwändig waren. Zum einen wegen der Vielzahl der Beteiligten und der großen Menge an Film- und Fotomaterial. Außerdem sei es schwer, weil Clans und Rocker den Ermittlern gegenüber so gut wie keine Auskünfte erteilt hätten. Die Hintergründe der Tat liegen weiter im Dunkeln. Immerhin seien aber jetzt zwei Tatverdächtige identifiziert.