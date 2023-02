Festnahme: Sprayer sorgt für massiven Sachschaden

Die Polizei Essen geht von mehr als 50.000 Euro Schaden aus. Dass ein Sprayer von so einer Größe von der Polizei gefasst wird, ist selten. Der Tatverdächtige hat Sichtschutzwände, Verteilerkästen, Stromkästen, Brückenpfeiler, Fassaden, Mülleimer, Brücken und Mauern beschmiert. Bereits im Dezember letzten Jahres wurde der 29-jährige Mann festgenommen. Jetzt, nach umfangreichen Ermittlungen, konnte der Sprayer wegen der vielen illegalen Graffitis angeklagt werden. Bevor die Anklage jedoch möglich war, mussten einige Beweismittel zusammenkommen. Am Tag seiner Festnahme (27. Dezember 2022) hat der Täter versucht vor der Polizei zu flüchten. Nachdem die Flucht scheiterte, konnte die Polizei mehrere Beweismittel sichern: Einen Nothammer, eine Spraydose, Graffitivorlagen und ein paar Drogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin an, dass die Wohnung des Sprayers durchsucht wird. Dort fand die Polizei weitere Betäubungsmittel und Graffitivorlagen. Einen Tag nach der Festnahme machte sich eine Polizeistreife aktiv auf die Suche und fand zahlreiche Graffitis, die zum Profil des Tatverdächtigen passten. Engagierte Essener machten sich ebenfalls auf die Suche nach Graffitis und wurden fündig. Die Essener haben Graffitis, die zum Pseudonym des Tatverdächtigen passen, fotografiert und an die Polizei geschickt.