Festakt im Ratssaal

Die erste Kommunalwahl in Mülheim fand am 13. Oktober 1946 statt. Reul wird bei der Veranstaltung im Ratssaal des Rathauses die Festrede halten. Neben Vertretern der Politik bekommen auch Mülheimer Bürger die Chance, an dem besonderen Anlass teilzunehmen. Der Oberbürgermeister hat dafür 40 Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. Interessierte konnten sich dafür vorab im Rathaus melden. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Besucher der Feierstunde müssen geimpft, genesen oder getestet sein und das nachweisen können.