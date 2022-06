Ferienspiele: Kurse und Ausflüge

Für alle Angebote muss man sich im Vorfeld anmelden, und zwar direkt vor Ort im Jugendzentrum. Bei allen Ausflügen müssen Verpflegung und Fahrkarte selbst mitgebracht werden. Eltern können mitkommen. Für sie gelten gesonderte Preise. Im Angebot sind u.a. Kurse zum Experimentieren mit Ton, ein Fifa-Playstation-Turnier oder Naturkosmetik. Ausflüge gibt es z.B. in den Aquazoo Düsseldorf in den Essener Grugapark oder in den Rheinberger Terra Zoo.





Fragen beantwortet das Team unter der Nummer 0208 478 399.