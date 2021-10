Ferienfahrplan der Ruhrbahn

In Mülheim entfällt bei der Straßenbahnlinie 102 in den Herbstferien der 10-Minuten-Takt in beide Richtungen. Stattdessen fährt die Straßenbahn nur noch alle 15 Minuten. Außerdem fallen die Fahrten der E-Wagen weg - also des Schülerverkehrs. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen - und zwar die Fahrten der E-Wagen E11, E14 und E52.