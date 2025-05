Familienfest „Voll die Ruhr“ startet heute (24.05.)

Außerdem Hüpfburgen, ein Bungee-Trampolin, DIY-Workshops und einen Jugendbereich mit alkoholfreien Cocktails. Wenn ihr es lieber sportlich mögt, könnt ihr euch beim Klettern, auf der Slackline oder beim Football austoben.

Morgen (25.05.) folgen die Klassiker: Die selbstgebauten Flöße gehen um 11 Uhr am Campingplatz Dicken am Damm auf die Ruhr, das große Quietscheentenrennen beginnt um 15 Uhr an der Florabrücke. Die Siegerehrungen sind dann um 16 Uhr auf der großen Bühne auf der Schleuseninsel.

Der Eintritt ist frei. Alle weiteren Infos zu „Voll die Ruhr“ findet ihr hier.