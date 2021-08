Familienbewegungstag mit Sportabzeichen

Zum Abschluss der Sommerferien bietet der Mülheimer Sportbund Sonntag, den 15. August, einen kostenlosen "Familienbewegungstag" an. Der findet von 10 bis 13.30 Uhr auf der Sportanlage an der Mintarder Straße in Saarn statt. Die angemeldeten Familien starten gestaffelt nacheinander.

