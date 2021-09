Familien-Erlebnistag im Revierpark

Beteiligt sind natürlich auch die Revierparks Vonderort in Oberhausen und Bottrop, Mattlerbusch in Duisburg und auch der Revierpark Nienhausen in Essen und Gelsenkirchen. Zwischen 10 und 17.30 Uhr gibt es dann in jedem der fünf Revierparks Mitmachführungen und Workshops, darunter zum Beispiel eine Zirkustour, Naturralley, Schatzsuche, Yoga-Führung und poetische Parkspaziergänge. Die Angebote sind kostenlos. Aber da pro Gruppe nicht mehr als 15 Menschen mitmachen dürfen, müssen alle Teilnehmer sich vorher dafür anmelden. Das geht unter www.revierparks.rvr.ruhr

Millionen für Neugestaltung

Der RVR investiert insgesamt 28 Millionen Euro in die fünf Revierparks der Metropole Ruhr. Von diesen Kosten werden 80 Prozent von Land und EU übernommen. Geplant sind themenspezifische Naturlehrpfade, neue Pflanz- und Lichtkonzepte, Funsportanlagen und große Themenspielplätze.