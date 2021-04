Gradierwerk wieder durchgehend in Betrieb

Seit Ende letzten Jahres war das Gradierwerk der Niederrhein Therme schon wieder vormittags in Betrieb. Nachdem jetzt auch die Sanitär- und Elektroarbeiten abgeschlossen sind, funktioniert es wieder durchgehend. Das 40 Meter lange und achte Meter hohe Gradierwerk besteht aus einem Holzgerüst, das mit Reisigbündeln aufgefüllt ist. Von oben rieselt Sole hindurch und verdunstet. Dadurch bildet sich salzhaltige Luft und sorgt für ein ähnliches Klima wie an der See. Beim Einatmen werden die Atemwege befeuchtet und gereinigt. Vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen profitieren davon.