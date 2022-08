Bauarbeiten in Mattlerbusch starten

So wird das Gradierwerk neu eingerichtet und gestaltet. Außerdem soll es zukünftig einen Naschgarten geben, einen Bewegungsparcours, sowie eine Calisthenics-Anlage und Boulebahnen. Der naturnahe Abenteuerspielplatz bekommt barrierefreie Zugänge. Speziell für kleinere Kinder wird es laut RVR einen Sandbereich mit Spielgeräten sowie Wiesenfläche zum Toben geben. Im gesamten Park sollen auch nicht mehr genutzte Wege und Elemente entsiegelt und zurück gebaut. Der RVR investiert in seine Revierparks derzeit 28 Millionen Euro. Der Umbau hat auch schon in Oberhausen und Gelsenkirchen begonnen. In Mattlerbusch werden 5,6 Millionen Euro eingesetzt.