Familie Noy verkauft ihr Hotel

Nach dem Corona-Shutdown hat das Haus, was seit 1957 an der Schloßstraße sitzt, gar nicht erst wieder aufgemacht. Dienstag hat der neue Besitzer, der Bremer Investor "1980 Real Estate GmbH", die Schlüssel bekommen. Laut Familie Noy will er dem Traditionshotel ein neues Konzept verpassen und es komplett umbauen. Das ist nicht nur ein geglückter Abschied für uns, sonder wird auch ein wichtiger Impuls für die Mülheimer Innenstadt, heißt es weiter.