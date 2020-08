Umbaupläne für das ehemalige Hotel Noy

Die drei Ladenlokale im Erdgeschoss sollen bestehen bleiben, heißt es auf der Homepage. Für 6,35 Millionen Euro will die Firma das Hotel Noy nach dem Umbau an einen neuen Eigentümer verkaufen. Erst Anfang Juni hatte die 1980 Real Estate GmbH das Traditionshotel gekauft und wollte laut WAZ ursprünglich ein Designhotel daraus machen. Einen ersten Einblick in die neuen, aktuellen Pläne mit den Microapartments gibt es hier.