Falscher Pfleger im Fliedner-Dorf verurteilt

Radio Mülheim hatte über die Tat berichtet. Der Mann war Ende Oktober nachts in die Senioreneinrichtung des Fliedner-Dorfes in Selbeck gegangen, hatte sich als Pfleger ausgegeben und in mehreren Zimmern Seniorinnen unsittlich angefasst und sexuell belästigt. Eine Bewohnerin hatte sogar Todesängste ausgestanden, als sie um Hilfe rief und er ihr ein Kissen aufs Gesicht drückte. Eine Pflegerin hatte den Mann dabei erwischt. Auf der Flucht wurde er von mehreren Pflegekräften verfolgt.

Täter ist schuldunfähig

Der Saarner sagte später aus, dass er sich nicht mehr daran erinnere. Ein psychiatrischer Sachverständiger bestätigte im Verfahren, dass der Täter aufgrund seines Drogenkonsums und einer seelischen Störung zur Tatzeit schuldunfähig war. Seine psychische Störung kommt aber nur zum Tragen, wenn er Drogen genommen hat, sagt der Sachverständige. Deshalb ordnete das Landgericht an, dass der Mann in einer Entziehungseinrichtung untergebracht werden muss.