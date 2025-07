Falsche Polizisten beklauen Seniorin

Sie forderten die Frau auf, ihre Wertsachen aus dem Banksafe zu holen. Am nächsten Tag übergab sie ihre Handtasche - samt Schmuck - an einen angeblichen Beamten an einer Haltestelle. Der Täter flüchtete mit dem Auto, sagt die Polizei.

Die Polizei warnt: Echte Polizisten fordern niemals Geld oder Wertsachen.

Gebt am Telefon keine Infos über Geld, Schmuck oder Konten weiter und übergebt niemals etwas an Fremde! Hier findet ihr weitere Infos dazu, wie ihr euch oder eure Eltern vor Betrügern schützen könnt.