Fair Trade Haus punktet bei Wirtschaftspreis

Der Mülheimer Wirtschaftspreis ist mit 5000 Euro dotiert. Mit im Rennen um den Preis waren DAS KAFF - bagel bar & coffeesalon, die Gerstel GmbH & Co KG, HAIR Artistic Friseur am Ruhrquartier und die Möbel Bernskötter GmbH. Punkten konnte der Gewinner Siepmann Holzbau demnach mit einem Fair Trade Haus, bei dem neben dem ökologischen Faktor auch die Einhaltung sozialer Standards in der gesamten Produktions- und Handelskette berücksichtigt werden.