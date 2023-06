Premiere für Mülheimer Wirtschaftspreis

Radio Mülheim ist Medienpartner der Veranstaltung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Premiere wird unter dem Motto "Nachhaltigkeit" stehen. Mit nachhaltigem Handeln können Unternehmen eine Vorbildfunktion für die Wirtschaft der Stadt und darüber hinaus übernehmen, heißt es. Die Ideen und Ansätze sollen so bekannt gemacht werden und als gute Beispiele dienen. Wir Mülheimer können uns im Vorfeld beteiligen und hier bis zum 9. August Unternehmen nominieren.





Aus fünf Finalisten kürt die Jury dann einen Sieger. Insgesamt fünf Unternehmen aus Mülheim werden dann aus allen Vorschlägen in die engere Wahl kommen und in diesem Jahr am 3. November im Rahmen einer Abendveranstaltung die Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren. Die Finanzierung der Preisverleihung erfolgt durch Sponsoren, die WDL-Gruppe stellt beispielsweise die Location kostenlos zur Verfügung.