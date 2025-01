Fahrerin aus Auto befreit

Bei einem Unfall auf der Denkhauser Höfe ist am Abend eine Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Auto vom der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast geprallt. Laut Feuerwehr wurde sie dabei in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte haben die Frau befreit und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung und Rettung musste die Denkhauser Höfe rund 40 Minuten vollgesperrt werden.