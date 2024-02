Ex-Partner sitzt nach Angriff auf junge Frau in Broich in U-Haft

Dort wohnt das 26-jährige Opfer. Ihr Ex-Partner drang laut Polizei mit Gewalt in die Wohnung ein. Nach einem Gerangel habe die Frau zunächst flüchten können. Der Angreifer holte sie allerdings ein und zog sie an den Haaren auf den Boden. Dort soll er sich auf sie gesetzt und sie gewürgt haben. Durch Schreie alarmiert kamen Anwohner herbei, die den 34-Jährigen zur Seit drängten und sich um die Frau kümmerten, bis Einsatzkräfte eintrafen. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus. Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen haben eine Mordkommission eingerichtet und ermitteln wegen versuchten Totschlags. Der Angreifer wurde am Freitag festgenommen und sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.