EU-Ziel verfehlt: Mülheim hat zu viele Verkehrstote

2023 gab es in Mülheim 96 Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen. Das EU-Zwischenziel liegt bei 72. Im Ranking mit vergleichbaren Städten liegt Mülheim auf Platz 48 von 66. Eine Person ist 2023 bei einem Verkehrsunfall in Mülheim gestorben. Damit überschreitet unsere Stadt auch hier das Zwischenziel der EU von 0,5. In dieser Kategorie liegt Mülheim auf Platz 7 von 66 im Vergleich mit ähnlich großen Städten.

Vorreiter im Ruhrgebiet bei der "Vision Zero" ist Essen. Im bundesweiten Vergleich liegt die Stadt auf Platz 5 und bei den Verkehrstoten sogar auf Platz 1.

Das Portal "Vision Zero Monitor" bietet umfassende Daten zu über 700 Städten an. Langfristige Vision ist es, die Zahl der Verkehrstoten auf 0 zu reduzieren. Von 719 Städten in Deutschland haben 2023 nur 31 Prozent beide "Vision Zero"-Ziele der EU erreicht.