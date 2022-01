Etwas weniger Hochzeiten wegen Corona

Bislang liegen Daten von Januar bis Oktober 2021 vor. In dieser Zeit haben sich in Mülheim 710 Paare das Ja-Wort gegeben. Im gleichen Zeitraum 2020 waren es 726. Einige Paare haben es sich im letzten Jahr vermutlich wegen Corona anders überlegt und deswegen ihre Pläne verschoben - vor allem die, die ihre Hochzeit groß feiern möchten. Die meisten Trauungen gab es im letzten Jahr in Mülheim im Juli (110) und im September (110). Der September war auch schon 2020 der Monat mit den meisten Hochzeiten (141).