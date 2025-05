Etteln: Deutschlands digitale Vorzeigegemeinde

Etteln, ein kleines Dorf in der Gemeinde Borchen, hat sich als Vorreiter der Digitalisierung etabliert. Mit nur 1750 Einwohnern wird es als "weltweit beste Smart City" gefeiert. Bei einem globalen Smart-City-Wettbewerb des IEEE gewann Etteln den ersten Preis, vor großen Metropolen wie Hongkong. Diese Auszeichnung zieht nun zahlreiche Interessierte ins Altenautal.

Der Motor des Erfolgs: Ulrich Ahle

Der Erfolg von Etteln ist eng mit dem Engagement des Ortsvorstehers Ulrich Ahle verbunden. Ahle bringt Ideen aus aller Welt mit, um lokale Herausforderungen zu meistern. Doch nicht nur Ahle, sondern auch die Dorfgemeinschaft zeigt, was digital möglich ist. Claudia Günter, Mitglied des Vereins "Etteln aktiv", betont den "Heimatstolz" und die gemeinschaftliche Anstrengung, die Etteln aus der Krise geführt haben.

Innovationen und Eigeninitiative

Etteln hat sich durch Eigeninitiative und Fördermittel zu einer digitalen Vorzeigegemeinde entwickelt. Die Bürger verlegten eigenständig Glasfaserkabel, um Highspeed-Internet für alle zu gewährleisten. Die Dorf-App, das "Ettcar" und die Mitfahrbank sind nur einige der digitalen Innovationen, die das Leben der Einwohner erleichtern. Zudem produziert Etteln durch Solarzellen mehr Strom, als es verbraucht, und bietet den Bewohnern einen Sondertarif.

Etteln möchte ein digitales Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft nach ganz Deutschland und darüber hinaus schaffen. Mitverantwortlic dafür ist Ulrich Ahle, Ortsvorsteher in Etteln. © Elmar Schäfer, Etteln-aktiv e.V.

Ein Leuchtturmprojekt für Deutschland

Etteln möchte ein digitales Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft nach ganz Deutschland und darüber hinaus schaffen. Trotz der Herausforderungen, die Digitalisierung mit sich bringt, ist der Kurs von Ahle akzeptiert und wird von der Dorfgemeinschaft unterstützt. Christine Wegner, Projektleiterin in der Gemeinde Borchen, sieht in Ahle einen wichtigen Treiber für die Digitalisierung in ländlichen Räumen.

Digitalisierung als Erfolgsmodell

Etteln zeigt eindrucksvoll, dass auch kleine Gemeinden von der Digitalisierung profitieren können. Durch den gemeinsamen Einsatz der Bürger und die Unterstützung durch Fördermittel hat sich das Dorf zu einem Vorbild für andere Kommunen entwickelt. Die digitale Transformation hat nicht nur das Image des Dorfes verbessert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Etteln ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Digitalisierung im ländlichen Raum erfolgreich umgesetzt werden kann.