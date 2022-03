Essener Polizisten bekommen Taser

Das Innenministerium hat danach eine positive Bilanz gezogen. In 80 Prozent der Einsätze konnten brenzlige Situationen allein dadurch entspannt werden, dass der Taser sichtbar war, heißt es. In Essen sollen die Geräte vor allem Polizeibeamte schützen, die im Einsatz gegen kriminelle Clans sind. Zunächst bekommt das Revier in der Innenstadt die Taser. Die Polizisten haben schon die Schulung für den Gebrauch hinter sich. In den nächsten zwei Wochen sollen alle anderen Reviere ausgestattet werden.