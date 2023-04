Essen und Abzugshaube in Flammen

Die Feuerwehr Mülheim musste am Wochenende zu zwei Brandeinsätzen ausrücken. Am Samstag waren die Retter gegen Mitternacht in die Innenstadt gerufen worden. In einem Hochhaus hatte angebranntes Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst.

© m.mphoto - stock.adobe.com