Essen: Unbekannter entreißt 66-Jährigem Halskette - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmittag (17. September) raubte ein Unbekannter einem 66-jährigen Essener an der Kreuzung Berliner Straße/Kerckhoffstraße die Halskette. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12:40 Uhr sprach ein Mann den 66-Jährigen aus einem Auto heraus an der Berliner Straße/Kerckhoffstraße an und fragte nach dem Weg zu einer Apotheke. Der Essener half kurz weiter und setzte seinen Weg in Richtung Frohnhauser Straße fort.

Kurzdarauf trat derselbe Mann an ihn heran und riss ihm die Kette vom Hals. Der Räuber flüchtete zu Fuß über die Kerckhoffstraße und stieg über die Beifahrerseite in einen grauen Pkw, der anschließend in unbekannte Richtung davonfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto und dem Räuber blieb erfolglos.

Der 66-Jährige beschrieb den Räuber als rund 40 - 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Zudem habe er ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle, kurze Haare gehabt.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zur Identität des Räubers oder zu dem Auto machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

