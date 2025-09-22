Essen: 57-jähriger Radfahrer durch Sturz nach Vollbremsung schwer verletzt - Zeugen gesucht

45133 E.-Bredeney:

Am 15. September musste ein 57-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Zeißbogen / Westerwaldstraße wegen eines abbiegenden Taxis so stark bremsen, dass er stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können.

Gegen 15:00 Uhr war der Radfahrer auf der Straße Zeißbogen in Fahrtrichtung Meisenburgstraße unterwegs. Als ein Taxi aus der Westerwaldstraße (Fahrtrichtung Meckenstocker Höfe) rechts auf den Zeißbogen abbog, musste der 57-Jährige so stark bremsen, dass er über den Lenker seines Rades auf die Fahrbahn stürzte.

Der Taxifahrer hielt an, stieg gemeinsam mit seinem Fahrgast aus, half dem Radfahrer auf und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Da der Verunfallte dies bejahte, entfernten sich Taxifahrer und Fahrgast von der Unfallstelle.

Anschließend suchte der 57-Jährige selbstständig ein Krankenhaus auf. Hier wurde festgestellt, dass der Essener sich beim Unfall schwer verletzt hatte, weswegen er schließlich im Krankenhaus verblieb.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum beteiligten Taxifahrer machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

