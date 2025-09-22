Essen: E-Scooter-Fahrer fährt 85-jährige Fußgängerin um und flüchtet - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Am Donnerstagnachmittag (18. September) kollidierte ein unbekannter E-Scooter-Fahrer mit einer 85-jährigen Fußgängerin auf der Kettwiger Straße und flüchtete anschließend in Richtung Akazienallee. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:55 Uhr ging die Essenerin auf der Kettwiger Straße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Kreuzung Kettwiger Straße / Lindenallee näherte sich ein Jugendlicher mit einem E-Scooter der Dame von hinten und fuhr ihr in den Rücken. Die 85-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Unbekannte drehte sich kurz um, fuhr jedoch über die Lindenallee weiter in Richtung Akazienallee. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, kümmerte sich um die Dame und rief den Notruf. Die verletzte Frau wurde anschließend durch Kräfte des Rettungsdienstes behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer soll 14-18 Jahre alt und 165-175 cm groß gewesen sein. Er habe eine schlanke Statur, ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und mittellange, lockige, dunkle Haare gehabt.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun dringend Zeugen. Wenn Sie am 18. September gegen 13:55 Uhr im Bereich Kettwiger Straße / Akazienallee waren und den Unfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

