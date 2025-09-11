Essen: Messerangreifer war wohl polizeibekannt
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 15:11
NRW-Innenminister Reul hat heute neue Details zum Messerangriff auf eine Lehrerin in Essen genannt. Demnach war der 17-Jährige mutmaßliche Täter der Polizei bereits bekannt.
Er war laut Reul schon einmal als Person mit Risikopotential eingestuft, aber wieder aus dem Programm gestrichen worden. Diese Entscheidung will das Landeskriminalamt nachträglich überprüfen. Der Jugendliche soll außerdem für eine Messerattacke auf einen Obdachlosen verantwortlich sein.